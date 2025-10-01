Hauge ha segnato una doppietta in Champions League nel 2025
A fine settembre a Bodo ci sono ancora 11 ore di luce. Il sole tramonta alle 18:30 e tre ore dopo, nella notte ancora non troppo fredda, Jens Petter Hauge segna una doppietta in Champions League. Segna contro il Tottenham, prima di destro e poi di sinistro. Segna col numero dieci sulle spalle. Segna dopo aver fatto slalom tra i difensori avversari, sterzando con rapidità e precisione tecnica. I capelli biondi pettinati alla Nick Carter rimangono perfettamente immobili sulla sua testa, mentre danza tra i difensori del Tottenham e bombarda gli angoli della porta difesa da Guglielmo Vicario. Come l’avreste presa, se vi avessero descritto questa realtà quattro anni fa, quando Hauge lasciava il Milan a fari spenti? Un addio senza rimpianti, dopo una notte di sesso frettolosa e da dimenticare (facciamo finta di non esserci mai incontrati). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
