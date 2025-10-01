Harper Beckham debutta su Instagram | il primo post è un selfie con mamma Victoria

Harper Beckham ha debuttato sui social con un profilo tutto suo ma al momento lo tiene privato per mantenere una certa privacy. Qual è stato il primo post che ha condiviso?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: harper - beckham

I Beckham festeggiano la figlia Harper. E Brooklyn si “riavvicina” alla famiglia

Harper Beckham compie 14 anni, i messaggi dei genitori e quello del fratello Brooklyn (che è ancora in rotta con la famiglia)

Victoria Beckham, le foto social della vacanza in yacht col marito David e i figli Romeo, Cruz e Harper (e la «risposta» di Brooklyn, che sembra sempre più lontano)

Un momento strano padre-figlia tra David Beckham e sua figlia, Harper. - facebook.com Vai su Facebook

Harper Beckham debutta su Instagram: il primo post è un selfie con mamma Victoria - Harper Beckham ha debuttato sui social con un profilo tutto suo ma al momento lo tiene privato per mantenere una certa privacy ... Scrive fanpage.it

Harper, la più piccola del clan Beckham a 14 anni approda su Instagram ed è (già) nata una nuova stella - Dopo tante foto in cui è apparsa sui profili di mamma Victoria e papà David, la più piccola della famiglia Beckham, Harper Seven, è ufficialmente approdata su Instagram. Secondo elle.com