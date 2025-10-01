Happy B’Day to ZARA | 50 anni X 50 collaborazioni in un' unica collezione

Vanityfair.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Moss, Steven Meisel, Luca Guadagnino. Il colosso spagnolo ha raccolto 50 dei nomi più influenti nella moda, nell’arte, nel design, nel cinema, per una collezione di compleanno memorabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

