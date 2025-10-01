Hamburger di melanzane con bun fatto in casa | la ricetta

Serata divano e partita con gli amici o maratona di serie tv? Stupisci tutti con degli hamburger di melanzane con bun fatti in casa, soffici e profumati. Una ricetta realizzata dalla foodblogger Melania @cimettolozucchero che unisce gusto e convivialità, perfetta per rendere speciale una semplice serata in compagnia. Dosi persone: 5 Tempo di preparazione: 30 minuti Difficoltà: Media INGREDIENTI. Ingredienti per i panini (burger buns) 125 g farina 0 125 g farina manitoba 100 g acqua 30 g burro 25 g latte 15 g amido di mais 15 g zucchero semolato 5 g sale 5 g lievito fresco Ingredienti per i burger di melanzane 1 melanzana grande 30 g parmigiano 50 g pangrattato 1 cucchiaino di Dadocrema Vegetale Bauer Prezzemolo q. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

