Hamas | modifiche a disarmoesilioritiro

18.46 Hamas ha chiesto ai mediatori modifiche al piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza. A riferirlo il canale saudita Al-Sharq. Sui 21 punti proposti, le richieste riguardano le clausole relative al disarmo, l'esilio della leadership, e le garanzie per un ritiro completo di Israele da Gaza. A Doha incontri con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno chiesto ad Hamas di accettare la proposta. Hamas vuole garanzie internazionali e chiede 2-3 giorni per decidere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il capo dell'intelligence turca Ibrahim Kalin è arrivato in Qatar, inviato dal presidente Erdogan, per partecipare ai colloqui con Hamas sul piano Trump per porre fine alla guerra a Gaza

