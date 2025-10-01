Hamas verso il no al piano di pace di Trump | pressioni da Qatar Egitto e Turchia per fermare la guerra
Il piano di pace di Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza entra in una fase cruciale. Secondo indiscrezioni di stampa, Hamas avrebbe definito la proposta americana “ingiusta e sbilanciata a favore di una parte”, ma allo stesso tempo avrebbe deciso di valutarla positivamente. Fonti interne al movimento palestinese, citate dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, parlano di un atteggiamento pragmatico, anche se la risposta ufficiale dovrebbe arrivare entro 48 ore e potrebbe contenere richieste di modifiche sostanziali. Alcuni nodi restano delicati, come la scadenza per la consegna degli ostaggi, che devono prima essere localizzati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - verso
Gaza, al via annessione di Striscia e Cisgiordania a Israele in caso di "negoziati negativi con Hamas", verso realizzazione di “Greater Israel”
Team Israele, 'Hamas verso colloqui la prossima settimana'
Netanyahu: «Occupiamo Gaza, ma gestione a forze arabe». Verso la ripresa dei negoziati con Hamas: «Accordo su ostaggi ancora possibile»
ESPOSTO: Documenti ufficiali di Hamas trovati nella Striscia di Gaza – ora rivelati per la prima volta – provano il coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento e nell’esecuzione della flottiglia “Sumud” verso Gaza Documenti di Hamas scoperti nella Strisc - X Vai su X
Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio. L’Idf: «Li finanzia Hamas» #Mondo - facebook.com Vai su Facebook
Hamas verso il no al piano di pace di Trump: pressioni da Qatar, Egitto e Turchia per fermare la guerra - Lo scrittore israeliano Gavron: “Netanyahu spera che Hamas rifiuti" ... Riporta lanotiziagiornale.it
Gaza verso la distruzione totale. Hamas risponde a Trump: "Il piano di pace propende per Israele" - Trump e Netanyahu hanno annunciato un piano di pace per Gaza con ostaggi liberi in 72 ore. Si legge su affaritaliani.it