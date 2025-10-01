Hamas verso il no al piano di pace di Trump | pressioni da Qatar Egitto e Turchia per fermare la guerra

Il piano di pace di Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza entra in una fase cruciale. Secondo indiscrezioni di stampa, Hamas avrebbe definito la proposta americana “ingiusta e sbilanciata a favore di una parte”, ma allo stesso tempo avrebbe deciso di valutarla positivamente. Fonti interne al movimento palestinese, citate dal quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, parlano di un atteggiamento pragmatico, anche se la risposta ufficiale dovrebbe arrivare entro 48 ore e potrebbe contenere richieste di modifiche sostanziali. Alcuni nodi restano delicati, come la scadenza per la consegna degli ostaggi, che devono prima essere localizzati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

