Hamas tergiversa sull’armistizio Leone | Proposta realistica accetti
Ultimatum di Trump: «Tre-quattro giorni per dire di sì, poi sarà l’inferno». Doha: i miliziani intendono studiare l’accordo, però servono dei chiarimenti. Per fonti palestinesi, è probabile il niet dei jihadisti.. Si distendono i toni sul futuro della Striscia tra Washington e gli Stati islamici, tra cui Arabia, Giordania, Emirati ed Egitto. Al-Sisi: «Inizia una nuova era per il Medio Oriente».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Qatar, Leone XIV preccupato per l'attacco di Israele «ai leader di Hamas, ora non si sa dove andranno le cose» - La notizia di Israele che ha colpito a Doha, in Qatar, alcuni esponenti di Hamas, ha raggiunto anche Leone XIV a Castelgandolfo. Da ilmessaggero.it
Vaticano, choc sull'esodo straziante a Gaza. Leone XIV chiede la liberazione degli ostaggi e il rispetto del comandamento "Non Uccidere" - zone in cui si concentrerà la battaglia finale dell'esercito israeliano per il controllo della Striscia ... ilmessaggero.it scrive