Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump
Hamas sta esaminando per il terzo giorno il piano di Donald Trump per Gaza: lo ha riferito a Reuters una fonte vicina al gruppo militante. “Accettare il piano è un disastro, rifiutarlo è un altro; qui ci sono solo scelte amare, ma il piano è un piano di Netanyahu articolato da Trump”, ha detto un funzionario a conoscenza delle deliberazioni di Hamas con altre fazioni. “Hamas è desideroso di porre fine alla guerra e al genocidio e risponderà nel modo che meglio tutela gli interessi superiori del popolo palestinese”, ha affermato. Le modifiche chieste da Hamas al piano Trump. Peraltro Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - chiede
A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo
La prima volta: la Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare Gaza
Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
I pro-Pal bloccano la stazione a Napoli | Chiusi gli ingressi di Termini a Roma e Porta Nuova a Torino | Venerdì sciopero generale | Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump #israele #guerra #gaza #1ottobre - X Vai su X
Hamas chiede a Israele di cessare gli attacchi a Gaza City perché anche la vita dei prigionieri è in pericolo #AlJazeera - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Hamas chiede alcune modifiche sul piano per la Pace di Trump: le richieste - Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Lo riporta tg.la7.it
Hamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta - L'élite dell'exclave prende le distanze da Hamas e invia una lettera a Trump. Da ilgiornale.it