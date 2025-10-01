Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

Lanotiziagiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas sta esaminando per il terzo giorno il piano di Donald Trump per Gaza: lo ha riferito a Reuters una fonte vicina al gruppo militante. “Accettare il piano è un disastro, rifiutarlo è un altro; qui ci sono solo scelte amare, ma il piano è un piano di Netanyahu articolato da Trump”, ha detto un funzionario a conoscenza delle deliberazioni di Hamas con altre fazioni. “Hamas è desideroso di porre fine alla guerra e al genocidio e risponderà nel modo che meglio tutela gli interessi superiori del popolo palestinese”, ha affermato. Le modifiche chieste da Hamas al piano Trump. Peraltro Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

hamas chiede modifiche al piano di pace di trump

© Lanotiziagiornale.it - Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump

In questa notizia si parla di: hamas - chiede

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

La prima volta: la Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare Gaza

Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre

hamas chiede modifiche pianoGaza, Hamas chiede alcune modifiche sul piano per la Pace di Trump: le richieste - Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Lo riporta tg.la7.it

hamas chiede modifiche pianoHamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta - L'élite dell'exclave prende le distanze da Hamas e invia una lettera a Trump. Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Chiede Modifiche Piano