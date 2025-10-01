hamas chiede modifiche al piano di pace di trump

Hamas sta esaminando per il terzo giorno il piano di Donald Trump per Gaza: lo ha riferito a Reuters una fonte vicina al gruppo militante. “Accettare il piano è un disastro, rifiutarlo è un altro; qui ci sono solo scelte amare, ma il piano è un piano di Netanyahu articolato da Trump”, ha detto un funzionario a conoscenza delle deliberazioni di Hamas con altre fazioni. “Hamas è desideroso di porre fine alla guerra e al genocidio e risponderà nel modo che meglio tutela gli interessi superiori del popolo palestinese”, ha affermato. Le modifiche chieste da Hamas al piano Trump. Peraltro Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

