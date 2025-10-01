Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump L’incontro in Qatar con i vertici | i nodi su disarmo esilio e ritiro di Israele
Ancora non è arrivata una risposta ufficiale da parte di Hamas al piano illustrato da Donald Trump per porre fine alle operazioni militari israeliane a Gaza. Ma secondo il canale saudita Al-Sharq, che cita fonti informate sul dossier, i miliziani palestinesi hanno chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al documento. Le richieste riguarderebbero in particolare tre clausole: quelle relative al disarmo, all’esilio della leadership di Hamas e alla necessità di ottenere garanzie per un ritiro completo dell’Idf (l’esercito israeliano) dalla Striscia. L’incontro a Doha per convincere Hamas. 🔗 Leggi su Open.online
