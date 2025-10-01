Hamas chiede modifiche a tre punti del piano Usa per Gaza
Il canale saudita Al-Sharq, citando fonti informate, riporta che Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano di Donald Trump per porre fine alle operazioni di Israele nella Striscia di Gaza. Le richieste di modifica riguardano tre punti: il disarmo di Hamas, l’ esilio della leadership del gruppo palestinese e il ritiro completo dell’Idf. La fonte dell’emittente ha detto che il 30 settembre si sono tenuti a Doha incontri con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia, che «hanno incoraggiato Hamas ad accettare la proposta», a fronte di determinate garanzie internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: hamas - chiede
A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo
La prima volta: la Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare Gaza
Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Hamas, chiede alcune modifiche al piano per la pace di Trump - X Vai su X
Hamas chiede a Israele di cessare gli attacchi a Gaza City perché anche la vita dei prigionieri è in pericolo #AlJazeera - facebook.com Vai su Facebook
Hamas chiede modifiche a tre punti del piano Usa per Gaza - Le richieste riguardano il disarmo del gruppo palestinese e l’esilio della sua leadership, oltre a garanzie sul ritiro completo dell’Idf dalla Striscia. Secondo lettera43.it
Gaza, Hamas chiede alcune modifiche sul piano per la Pace di Trump: le richieste - Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Da tg.la7.it