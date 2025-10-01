hamas chiede modifiche a tre punti del piano usa per gaza

Il canale saudita Al-Sharq, citando fonti informate, riporta che Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano di Donald Trump per porre fine alle operazioni di Israele nella Striscia di Gaza. Le richieste di modifica riguardano tre punti: il disarmo di Hamas, l’ esilio della leadership del gruppo palestinese e il ritiro completo dell’Idf. La fonte dell’emittente ha detto che il 30 settembre si sono tenuti a Doha incontri con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia, che «hanno incoraggiato Hamas ad accettare la proposta», a fronte di determinate garanzie internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

