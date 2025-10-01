Halloween con Lucilla la star dei più piccoli arriva a Palermo | sabato 11 ottobre al Teatro Golden
Anche quest’anno LUCILLA scende dal sole per festeggiare Halloween, ricorrenza che ormai in Italia rappresenta uno dei momenti più attesi dai bambini. Lo fa con “Halloween con Lucilla”: il disco di best of, lanciato dal brano “Zombie (Yuppy Yuppy)”, e il tour nei teatri, che partirà il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Codice sconto per le scuole per lo spettacolo "#Halloween con #Lucilla" - facebook.com Vai su Facebook
Lucilla a MagicLand per lo show di Halloween - Lucilla, la beniamina dei più piccoli divenuta popolare soprattutto su YouTube con oltre 500 milioni di visualizzazioni, sarà di nuovo a MagicLand per uno show di Halloween da brividi. Si legge su romatoday.it
Halloween 2024 a Marcianise con il nuovo spettacolo di Lucilla - Lo spazio «Piazza Padre Pio» a Marcianise, per la festa di Halloween 2024, giovedì 31 ottobre, propone tante attività a tema, aspettando il nuovissimo spettacolo di Lucilla, la youtuber più amata dai ... ilmattino.it scrive