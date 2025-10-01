Ancora più cariche e determinate dello scorso anno, le ragazze dell’ Hakuna Matata San Pietro in Campiano, si stanno preparando per il loro secondo campionato in serie C-. Questa squadra è la dimostrazione di come l’amicizia e la voglia di divertirsi siano fondamentali nello sport, visti i risultati ottenuti nella scorsa stagione. L’Hakuna Matuta è infatti un gruppo di amiche che amano la pallacanestro e che nell’agosto del 2024 hanno potuto partecipare ad un campionato federale grazie all’aiuto della Nuova Virtus Cesena, che le ha fatte diventare loro affiliate. Partita dopo partita, le ravennati sono arrivate in semifinale, venendo beffate da Noceto: dopo la sconfitta di soli cinque punti all’andata è arrivato un pareggio nel ritorno e così è sfumata la finale con le cugine del Capra Team, poi salite in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hakuna Matata, più unite che mai: "Vogliamo un campionato di vertice"