Haaland fuoriclasse assoluto | una macchina da goal che stasera compie un grande record!

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haaland, una macchina da gol: doppietta in Champions e record con il City Quando sente l’odore del gol, Erling Haaland si trasforma: preciso, implacabile, spietato. Come uno squalo in caccia, l’attaccante norvegese non si ferma mai. E anche nell’ultima serata di Champions League ha ribadito la sua natura di predatore dell’area di rigore, firmando una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

haaland fuoriclasse assoluto una macchina da goal che stasera compie un grande record

© Calcionews24.com - Haaland, fuoriclasse assoluto: una macchina da goal che stasera compie un grande record!

In questa notizia si parla di: haaland - fuoriclasse

Cerca Video su questo argomento: Haaland Fuoriclasse Assoluto Macchina