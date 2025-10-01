Ha ucciso moglie e figlio ferita gravemente la figlia | Salvatore Ocone ha confessato

Ha ucciso moglie e figlio, ferita gravemente la figlia: Ocone ha confessato Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15 anni, oltre ad aver ridotto in fin di vita la figlia Antonia, 16 anni. La confessione è arrivata nella notte, al termine di un lungo interrogatorio davanti al procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, nella caserma dei carabinieri di Campobasso. Dopo un'ora e mezza di domande, Ocone – assistito dall'avvocato d'ufficio Giovanni Santoro – ha ammesso le proprie responsabilità.

