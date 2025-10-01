Ha portato Penny dal medico Alessandra Amoroso e la figlia dall’osteopata | cosa è successo

Il 6 settembre Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina ha dato alla luce la piccola Penelope Maria, frutto dell’amore con il futuro marito Valerio Pastore. La notizia della nascita è stata annunciata qualche giorno più tardi attraverso i social, con un messaggio che ha scatenato l’affetto e la gioia dei fan. Subito dopo, i paparazzi avevano immortalato la cantante all’uscita dall’ospedale, ma da allora non erano emerse altre immagini della neonata. Questa mattina, però, una nuova foto della piccola ha iniziato a circolare, attirando grande curiosità. Non si tratta di uno scatto condiviso direttamente da Alessandra Amoroso, bensì di una pubblicazione dello Studio di Osteopatia Michienzi, a cui la cantante si è rivolta per i primi trattamenti neonatali di Penelope Maria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it