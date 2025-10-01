Ha corso 248 chilometri in 37 ore | il vincitore della prima Last Man Backyard a Cervia

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la prima edizione della "Last Man Backyard Cervia", la prima ultramaratona a eliminazione mai disputata nella città romagnola. L’evento, organizzato da Domani Arriva Sempre Asd, ha visto 167 iscritti e 150 partenti, trasformando il Piazzale dei Pesci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

