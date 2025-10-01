H Open day | il 10 ottobre a Bergamo incontri informativi sulla salute mentale femminile

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Con la regia di Fondazione Onda. Partecipano ostetriche, psicologhe e medici psichiatri dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

h open day il 10 ottobre a bergamo incontri informativi sulla salute mentale femminile

© Ecodibergamo.it - «(H) Open day»: il 10 ottobre a Bergamo incontri informativi sulla salute mentale femminile

In questa notizia si parla di: open - ottobre

Metro C, ci siamo: Open Day a ottobre, romani in visita a Colosseo e Porta Metronia

Grande partecipazione all'open day dell'Its Academy di Lanciano, iscrizioni aperte fino al 1° ottobre

Open day di tiro con l'arco istintivo: dal 17 ottobre il corso delle Frecce di Romagna

h open day 10«(H) Open day»: il 10 ottobre a Bergamo incontri informativi sulla salute mentale femminile - Con la regia di Fondazione Onda: il 10 ottobre all'ospedale di Bergamo incontri informativi sulla salute mentale femminile. ecodibergamo.it scrive

Carta d'identità a Roma: open day 10 febbraio. Tutte le informazioni - Sabato 10 febbraio 2024 torna un nuovo appuntamento con gli open day per la carta d’identità elettronica con i cittadini che potranno fare richiesta per il nuovo documento recandosi presso gli ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: H Open Day 10