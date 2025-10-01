H-I am I | performance multisensoriale di Simone Valsecchi al museo archeologico Griffo

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una performance silenziosa, morbida, che introduce a uno spazio di solito aperto solo agli studiosi. E da qui in poi, gli oggetti scenici si trasformeranno in installazioni per dialogare con la Storia che, a brandelli, sembra scivolare fuori da ogni contenitore. Siamo in quello che viene chiamato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: performance - multisensoriale

Cerca Video su questo argomento: H Am Performance Multisensoriale