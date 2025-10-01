Guida contemporanea ai tagli per capelli grossi
Siamo solite lamentarci dei capelli fini, perché mancano di corpo e volume. In fondo, chi non sogna una chioma da urlo, con tanti capelli e soprattutto spessi? La verità è che ogni tipologia di capello ha degli aspetti positivi e negativi: l’importante è trovare ciò che funziona davvero. Infatti, proprio come ci sono tagli e trucchi di styling per migliorare i capelli fini, allo stesso modo ci sono tagli per capelli grossi, medi e corti, che riescono ad enfatizzare al meglio questo tipo di texture. Certo, un taglio corto può spaventare, perché potrebbe rivelarsi indomabile, così come un taglio lungo può significare più massa e quindi più tempo per lavare e asciugare i capelli. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: guida - contemporanea
GALA INTERNAZIONALE DI DANZA Una serata dedicata ai grandi interpreti della danza, tra repertorio e visione contemporanea. Angelo Greco, principal dancer dell’Houston Ballet, guida un cast di stelle americane in un programma che attraversa il grande r - facebook.com Vai su Facebook
Guida contemporanea ai tagli per capelli grossi - I migliori tagli per capelli grossi, corti e medi, che riescono a far risaltare al meglio la texture della chioma. Lo riporta amica.it
I capelli più corti delle ultime sfilate - Sono mini bob, micro pixie cut, mullet appena accennati e appena accennati shag. Lo riporta amica.it