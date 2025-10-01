Guerre dimenticate | oltre 630 vittime invisibili al giorno
di Coopi – Cooperazione Internazionale Nell’ultimo anno il mondo ha assistito a un drammatico aumento di crisi armate che hanno determinato uno spiccato aumento del bisogno umanitario: l’Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ha contato 61 conflitti attivi con la partecipazione di almeno uno Stato, il dato più elevato dal 1946. Si stima che nel solo 2024 siano state uccise almeno 233.000 persone in episodi di violenza armata (mediamente, 638 vittime al giorno, una ogni due minuti) e che ci siano stati più di 123 milioni di sfollati a causa di persecuzioni, conflitti armati, violenze, violazioni dei diritti umani e altri eventi che minacciano gravemente la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Non solo Gaza e Ucraina, le guerre dimenticate che infiammano il mondo
Quali bandiere per quali morti? L'ipocrisia delle guerre dimenticate
Le guerre dimenticate, quelle di cui nessuno parla, eppure contano migliaia di morti. Il Tg1, in condizioni di gravi difficoltà e pericolo, è andato a documentare il dramma di #Haiti.
