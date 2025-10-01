Gubbio Gammaitoni | appello alla pace e contro gli investimenti nelle armi

«Perché le future generazioni possano dire di noi che non abbiamo fatto finta di nulla». Con queste parole, il professore universitario Luca Gammaitoni lancia un appello forte e chiaro a favore della pace e contro la logica degli armamenti. «Quando il mondo impazziva, noi abbiamo continuato a credere che investire nelle armi non era la strada – aggiunge – e che un mondo migliore era ancora possibile». L’invito del docente si concretizza in un incontro pubblico a Gubbio, domenica 19 ottobre alle 17:30, occasione per riflettere sull’impegno civile e sulla responsabilità verso le generazioni future in un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

