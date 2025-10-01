«Perché le future generazioni possano dire di noi che non abbiamo fatto finta di nulla». Con queste parole, il professore universitario Luca Gammaitoni lancia un appello forte e chiaro a favore della pace e contro la logica degli armamenti. «Quando il mondo impazziva, noi abbiamo continuato a credere che investire nelle armi non era la strada – aggiunge – e che un mondo migliore era ancora possibile». L’invito del docente si concretizza in un incontro pubblico a Gubbio, domenica 19 ottobre alle 17:30, occasione per riflettere sull’impegno civile e sulla responsabilità verso le generazioni future in un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gubbio. Gammaitoni: appello alla pace e contro gli investimenti nelle armi