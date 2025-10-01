Guaresi seconda circoscrizione | Situazione gravissima in via Galletti tra buche e marciapiedi rotti

“Il sopralluogo del sindaco, insieme a dirigenti e maestranze comunali, è l’ennesima dimostrazione di un’attenzione al territorio che, quando si traduce in interventi reali, va riconosciuta. Ringrazio il sindaco per essere sceso in strada a constatare le anomalie, gesto apprezzabile. Adesso però. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Buca in via Galletti, riparazione fai da te del consigliere Guaresi (seconda circoscrizione): "Ci deve scappare per forza il morto?"

