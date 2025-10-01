Guardistallo entra nella rete delle Città dell' Olio

Pisatoday.it | 1 ott 2025

Guardistallo è Città dell’Olio. Con l’ingresso del borgo della provincia di Pisa lungo la Costa degli Etruschi, tra il mare e una distesa di ulivi, la Toscana si conferma in vetta alla classifica delle regioni con il maggior numero di soci, ben 70, che hanno aderito alla rete dei territori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

