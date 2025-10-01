Guardia di Finanza sequestrati migliaia di prodotti contraffatti

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto ai traffici illeciti, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto una villetta, sita a Castel Volturno, interamente adibita a deposito di merce contraffatta, sequestrando 11.748 prodotti contraffatti e denunciando all’Autorità Giudiziaria il responsabile dell’illecita attività, un 30enne napoletano, per contraffazione e ricettazione. In particolare, i “Baschi Verdi” di Aversa, a seguito di una capillare attività di osservazione e controllo economico del territorio, hanno individuato il soggetto che, con fare circospetto, movimentava dei pacchi all’interno e nei pressi del suddetto fabbricato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

