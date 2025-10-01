GUALDO TADINO - La solenne festa di San Michele arcangelo, compatrono della città, ha visto partecipare nella basilica concattedrale tanta gente. È stato l’ordinario diocesano, l’arcivescovo mons. Domenico Sorrentino, a presiedere la concelebrazione di una ventina di sacerdoti e religiosi, alla presenza delle autorità cittadine e dell’Ente Giochi de le Porte, con i Priori. Mons. Sorrentino, nell’omelia ha ricordato la presenza degli angeli al fianco dell’uomo e la malvagità diabolica evidente nella brutalità delle guerre in atto, che contrastano col bene voluto da Dio. Al termine della celebrazione, il presule, a nome del Capitolo della cattedrale, ha consegnato un’icona in ceramica artistica a quattro sacerdoti gualdesi, che ricordano anniversari importanti: a monsignor Luigi Merli, storico parroco di San Pellegrino e Caprara, per i 65 anni di sacerdozio; a don Giambattista Brunetti, già parroco della basilica, per il 50° anniversario dell’ordinazione; al vicario foraneo parroco don Michele Zullato per il 25° di sacerdozio; a don Simone Moretti, ordinato sacerdote quest’anno, in servizio nella sua comunità religiosa a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualdo, alla festa patronale numerosi riconoscimenti