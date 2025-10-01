Si svolgerà presso il Porsche Experience Center Franciacorta la quinta tappa del 2025 del campionato GT3isti Challenge. La manifestazione dedicata alle Porsche stradali e da corsa popolerà l’autodromo bresciano nelle giornate del 4 e 5 ottobre. Il circuito, proprietà del brand tedesco, sarà la cornice perfetta per un partecipatissimo fin settimana all’insegna del motorsport e della competizione. Si prevedono buone condizioni meteo, ma con temperature tardo autunnali, specialmente nelle ore più fredde. Questo metterà ancora più in difficoltà i piloti che dovranno settare al meglio le proprie auto su asfalto con poco grip. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2025: quinta tappa in Franciacorta