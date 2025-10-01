Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano” esprime profondo sdegno e ferma condanna per i gravi episodi denunciati dal Sindaco, che hanno provocato danni all’ospedale da campo allestito in occasione della Sagra dei Funghi e all’autovettura personale del primo cittadino. Si tratta di atti vili e inaccettabili, estranei al confronto civile e alla vita democratica della comunità. Il dissenso e le opinioni diverse – come ha ricordato lo stesso Sindaco – sono legittimi, soprattutto quando riguardano manifestazioni di grande rilevanza come la Sagra dei Funghi, ma devono sempre esprimersi nel rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gruppo consiliare Nuova Cusano: “Condanna ferma a gesti vigliacchi e inaccettabili”