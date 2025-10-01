Gruppo consiliare Nuova Cusano | Condanna ferma a gesti vigliacchi e inaccettabili
Tempo di lettura: 2 minuti Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano” esprime profondo sdegno e ferma condanna per i gravi episodi denunciati dal Sindaco, che hanno provocato danni all’ospedale da campo allestito in occasione della Sagra dei Funghi e all’autovettura personale del primo cittadino. Si tratta di atti vili e inaccettabili, estranei al confronto civile e alla vita democratica della comunità. Il dissenso e le opinioni diverse – come ha ricordato lo stesso Sindaco – sono legittimi, soprattutto quando riguardano manifestazioni di grande rilevanza come la Sagra dei Funghi, ma devono sempre esprimersi nel rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gruppo - consiliare
Caos trasporti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, l’appello del gruppo consiliare
Tre consiglieri uniscono le forze e fondano il gruppo consiliare "Moderati e democratici per Marcianise"
Assoluzione De Gaetano, la soddisfazione del gruppo consiliare Democratici e Progressisti
Il gruppo consiliare denuncia: -16,7 milioni e liquidità in calo. “La giunta Abonante sventola teatro ed ex ospedale militare, ma non sa come completarli. La città rischia nuove difficoltà entro il 2027” - facebook.com Vai su Facebook
Sopralluogo del sindaco – Dichiarazione gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo – Grande Sicilia” https://ift.tt/mYi2f3C - X Vai su X
Cusano – Galleria monte Cigno, sicurezza a rischio: la segnalazione - Il gruppo consiliare di opposizione Nuova Cusano ha protocollato, giovedì 25 settembre, la segnalazione numero 19 indirizzata al sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, per richiamare l’attenzione sul ... Secondo ilsannioquotidiano.it
Cusano Mutri, opposizione soddisfatta: approvate regole chiare per l’accesso al protocollo comunale - Un importante risultato per la trasparenza amministrativa è stato raggiunto nell’ultimo Consiglio comunale con l’approvazione della modifica dell’art. Si legge su ntr24.tv