Grosso pino cade sull’Elettroglobal il proprietario | Danni ingenti
Vicopisano, 1 ottobre 2025 – “È cascato un albero sul capannone”. Alle 22.50 di lunedì «mi hanno chiamato per comunicarmelo». A raccontare del grosso pino precipitato sulla Elettroglobal è il propritario Gabriele Felloni, l’altro giorno lo avevamo intervistato proprio per la sua attività di realizzazione delle calamite per il Museo Piaggio di Pontedera. «I danni sono ingenti – ci racconta – al totem, all’insegna, alla tettoia, alla ringhiera. Devo fare ancora il conto». Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. «C’erano montate già anche le luminarie di Natale, attrezzature che do a noleggio – aggiunge Felloni – Perderò i soldi sia del materiale che dell’affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: grosso - pino
