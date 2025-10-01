Grokipedia cos’è la risposta di Elon Musk a Wikipedia
Grokipedia è l'enciclopedia alternativa a Wikipedia annunciata da Elon Musk, che promette di fornire informazioni oggettive. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
In questa notizia si parla di: grokipedia - risposta
Grokipedia, l'enciclopedia competitor di Wikipedia annunciata da Elon Musk - Dal carattere conservatore, alimentata da un'AI che ha già avuto una svolta nazista: cosa potrebbe andare storto nell'ennesimo progetto del miliardario? Da wired.it
Musk oltre Marte vuole colonizzare la conoscenza: vuole Grokipedia contro “Wokepedia” - Il fondatore di X e Tesla sta lavorando a un’enciclopedia generativa di xAI come alternativa a Wikipedia, che accusa di essere contaminata dai bias ... Riporta huffingtonpost.it