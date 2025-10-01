Grifo pre Bologna-Friburgo | Partita speciale per me Domani vogliamo vincere al Dall’Ara

Calcionews24.com | 1 ott 2025

Grifo alla vigilia di Bologna-Friburgo: «Giocare in Italia è speciale, ma ora penso solo al Friburgo» Alla vigilia del match tra Bologna e Friburgo, valido per la seconda giornata della UEFA Europa League 2025-2026, ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Grifo, fantasista italiano in forza al club tedesco. La sfida è in programma giovedì 2 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

