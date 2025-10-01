Grey' s Anatomy 22 | Il Grey Sloan è in fiamme nel trailer ufficiale della nuova stagione

Il 9 ottobre torna negli Stati Uniti Grey's Anatomy (in Italia prossimamente su Disney+): il trailer ufficiale della stagione 22 anticipa una premiere all'insegna della tragedia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grey s anatomy 22 il grey sloan 232 in fiamme nel trailer ufficiale della nuova stagione

© Comingsoon.it - Grey's Anatomy 22: Il Grey Sloan è in fiamme nel trailer ufficiale della nuova stagione

grey s anatomy 22Grey's Anatomy 22: Un nuovo teaser anticipa possibili vittime, chi sopravviverà al finale della scorsa stagione? - Dopo lo sconvolgente cliffhanger della stagione 21, Grey's Anatomy sta per tornare, ma chi uscirà illeso dall'esplosione del Grey Sloan Memorial? Riporta comingsoon.it

Grey’s Anatomy – Stagione 22: le foto ufficiali rivelano le conseguenze dell’esplosione - Scopri le foto ufficiali di Grey’s Anatomy 22: svelano le conseguenze dell’esplosione e anticipano il futuro dei protagonisti. Si legge su cinefilos.it

