Greta e i suoi amici sono sani e salvi il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 "Greta Thunberg è sana e salva e sta per essere portata in Israele". Lo afferma il Ministero degli Esteri israeliano che ha diffuso sui social un video in cui Greta Thunberg seduta con vicino un soldato israeliano. Ministero Esteri Israele Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla

In questa notizia si parla di: greta - suoi

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane sulle navi, fermati gli equipaggi. Mostrate le immagini di Greta Thunberg: «L'attivista e i suoi amici sono sani e salvi»

"Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi"

Israele abborda la Flotilla, in un video l'arresto di Greta: "Lei e i suoi amici sono sani e salvi"

"Greta e i suoi amici sono sani e salvi", scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, definendo le imbarcazioni "Flotilla Hamas-Sumud". Il video del fermo dell'attivista Greta Thunberg - X Vai su X

La nuova lampada per la cameretta di Greta. Perfetta per accompagnare i suoi sogni più belli #CeramicheAldoFumanti #Gubbio - facebook.com Vai su Facebook

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla - Lo afferma il Ministero degli Esteri israeliano che ha diffuso sui social un video in cui Greta Thunberg seduta con vicino un solda ... Lo riporta ilgiornale.it

Israele ferma Greta, 'lei e i suoi amici sono sani e salvi' - Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano". Scrive ansa.it