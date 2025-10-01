Greta e i suoi amici sono sani e salvi il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 "Greta Thunberg è sana e salva e sta per essere portata in Israele". Lo afferma il Ministero degli Esteri israeliano che ha diffuso sui social un video in cui Greta Thunberg seduta con vicino un soldato israeliano. Ministero Esteri Israele Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In corso l'abbordaggio della Flotilla: forze israeliane sulle navi, fermati gli equipaggi. Mostrate le immagini di Greta Thunberg:  «L'attivista e i suoi amici sono sani e salvi»

