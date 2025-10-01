Greenwood incanta con l’Olympique Marsiglia | l’Atletico Madrid prepara 75 milioni per l’attaccante
Dopo una stagione da protagonista in Ligue 1 con la guida di Roberto De Zerbi, Greenwood è finito nel mirino dei Colchoneros La prima stagione di Mason Greenwood con la maglia dell'Olympique Marsiglia si è trasformata in un autentico successo. L'attaccante inglese, classe 2001, arrivato in Ligue 1 dopo un periodo complicato della sua carriera,
Novità su Greenwood: resta a Marsiglia e si avvicina alla nazionale giamaicana - Il club francese ha chiuso categoricamente la porta a qualsiasi partenza del talento inglese, ritenuto indispensabile dal tecnico Roberto De Zerbi. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Prossima squadra Greenwood, le quote dei bookmaker accendono il mercato - Mason Greenwood è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione dell’Olympique Marsiglia, culminata con un prestigioso secondo posto in Ligue 1 e il conseguente ritorno in Champions League. Come scrive tuttomercatoweb.com