Grazie a salute migliore e aspettativa di vita più lunga i nonni moderni sono veri protagonisti della vita familiare Il 2 ottobre è la loro festa meritatissima
I l 2 ottobre è la giornata dedicata agli angeli custodi, ma in Italia si è scelta questa data per celebrare anche chi angelo lo è davvero nella vita quotidiana: inutile dire che parliamo dei nonni. Un esercito di persone che, oltre a rappresentare una fondamentale figura affettiva, è anche un pilastro concreto di un sistema familiare e sociale che non potrebbe ormai più farne a meno. È per questo che il 2 ottobre si festeggia la Festa nazionale dei nonni. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Festa dei nonni: grazie a questi angeli custodi. Oggi i nonni italiani sono circa dodici milioni, un folto gruppo discreto che si muove dietro le quinte e che ogni giorno tiene insieme famiglie intere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
