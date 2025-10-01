Grandi vittorie per Bayern Marsiglia e Atletico Madrid

2025-09-30 23:48:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’azione della Champions League di martedì sera ha visto vittorie convincenti per il Bayern Monaco, Marsiglia e Atletico Madrid, mentre anche l’Inter e l’Atalanta hanno ottenuto importanti vittorie. Harry Kane, fresco di diventare il giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol per qualsiasi club nei primi cinque campionati in Europa, ha insaccato un tutore mentre il Bayern ha esaurito 5-1 vincitori sui campioni di Cipriota Pafos. Kane ha aperto le marcature dopo un quarto d’ora prima che Raphael Guereiro e Nicolas Jackson estendessero il vantaggio del club tedesco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com