grandi restauri a palazzo creberg in mostra 11 capolavori

Bergamo. Da sempre Fondazione Creberg ha molto a cuore la tutela e la salvaguardia dei Beni Culturali; con il progetto “Grandi Restauri” è impegnata da molti anni in una capillare azione di recupero di capolavori bisognosi di cure appartenenti a chiese della Diocesi, a Musei, a Enti e Istituzioni del territorio. Il presidente di Fondazione Creberg Angelo Piazzoli – ideatore e direttore del progetto – sottolinea che “la sensibilizzazione verso il nostro patrimonio storico-artistico passa attraverso la sua conoscenza; per questo motivo anche quest’anno abbiamo deciso di aprire al pubblico il nostro Palazzo Storico per consentire ai visitatori di scoprire le importanti opere (alcune poco note) perfettamente restaurate durante la campagna del Progetto “Grandi Restauri 2025”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

