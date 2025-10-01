Grandi restauri a Palazzo Creberg in mostra 11 capolavori
Bergamo. Da sempre Fondazione Creberg ha molto a cuore la tutela e la salvaguardia dei Beni Culturali; con il progetto “Grandi Restauri” è impegnata da molti anni in una capillare azione di recupero di capolavori bisognosi di cure appartenenti a chiese della Diocesi, a Musei, a Enti e Istituzioni del territorio. Il presidente di Fondazione Creberg Angelo Piazzoli – ideatore e direttore del progetto – sottolinea che “la sensibilizzazione verso il nostro patrimonio storico-artistico passa attraverso la sua conoscenza; per questo motivo anche quest’anno abbiamo deciso di aprire al pubblico il nostro Palazzo Storico per consentire ai visitatori di scoprire le importanti opere (alcune poco note) perfettamente restaurate durante la campagna del Progetto “Grandi Restauri 2025”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: grandi - restauri
Summer's gone Incomincia una nuova stagione quella dei lavori a lungo termine, grandi riparazioni, restauri e progetti nuovi, siamo pronti. - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Pitti, via ai grandi lavori. La Galleria Palatina (e non solo) si rifà il look - Lorena (successori dei Medici dal 1737) e dei Savoia – si rifà il look con una serie di ... Secondo lanazione.it
Palazzo Pitti, via ai grandi lavori nella reggia medicea - Sono partiti in questi giorni i maxi interventi per oltre un milione di euro, riguardano sia la Galleria Palatina al primo piano che quella di Arte Moderna al secondo: in programma restauri e ... Si legge su lanazione.it