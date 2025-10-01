Grandi nomi un programma ricchissimo | ecco il Lucca Comics & Games che ci aspetta

Il cast di Stranger Things, il Dracula di Besson, il Frankenstein di del Toro, il cult di Mamoru Oshii Angel's Egg e tanto, tanto altro. A cominciare da Hideo Kojima. Dietro le quinte dell'area Movie di Lucca Comics & Games per il suo grande 2025. Si avvicina quel meraviglioso periodo dell'anno in cui iniziamo a salutare tanti dei conoscenti con il fatidico "ci vediamo a Lucca", ben consapevoli che poi, a conti fatti, a Lucca difficilmente si riesce a vedersi, vista la folla entusiasta che affolla le strade, la mole di impegni, la frenesia di giorni in cui c'è solo l'imbarazzo della scelta in quanto ad attività su cui concentrarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grandi nomi, un programma ricchissimo: ecco il Lucca Comics & Games che ci aspetta

Il fantasy a Lucca Comics & Games 2025: grandi saghe, bestseller e ospiti internazionali - La narrativa è protagonista a Lucca Comics & Games 2025: novità, autori e tutti gli appuntamenti per gli amanti del fantasy, del giallo, della fantascienza e non solo.