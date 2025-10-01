Grande successo per la terza edizione di SPACE ONE a Palazzo Valentini

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, Sala Monsignor Di Liegro, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione della mostra-concorso internazionale di arte SPACE ONE (2024-2025), patrocinata dalla Città metropolitana di Roma Capitale e sostenuta da Engel & Völkers e Vertecchi. L’evento ha celebrato la creatività contemporanea in tutte le sue forme – pittura, scultura e fotografia – con la partecipazione di oltre cinquanta artisti italiani e internazionali. L’apertura della cerimonia. La serata si è aperta con i saluti di Cinzia Cotellessa, gallerista della Galleria StudioCiCo e curatrice del progetto, che ha ricordato la missione di SPACE ONE: «Offrire agli artisti un palcoscenico che dia voce al loro linguaggio e alle loro visioni. 🔗 Leggi su Funweek.it