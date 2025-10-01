Grande successo per la terza edizione di SPACE ONE a Palazzo Valentini
Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, Sala Monsignor Di Liegro, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione della mostra-concorso internazionale di arte SPACE ONE (2024-2025), patrocinata dalla Città metropolitana di Roma Capitale e sostenuta da Engel & Völkers e Vertecchi. L’evento ha celebrato la creatività contemporanea in tutte le sue forme – pittura, scultura e fotografia – con la partecipazione di oltre cinquanta artisti italiani e internazionali. L’apertura della cerimonia. La serata si è aperta con i saluti di Cinzia Cotellessa, gallerista della Galleria StudioCiCo e curatrice del progetto, che ha ricordato la missione di SPACE ONE: «Offrire agli artisti un palcoscenico che dia voce al loro linguaggio e alle loro visioni. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: grande - successo
Il grande successo su prime video che sostituisce bosch
Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt
90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni
Chivu: "E' presto per dare giudizi ma i ragazzi si sono messi tutti a disposizione per mettersi alle spalle quello che è successo l'anno scorso e per cercare di fare un'altra grande stagione. Dove possiamo arrivare? Questa Inter pensa alla Cremonese, facciamo - X Vai su X
Sabato 4 ottobre 2025 Dopo il grande successo del primo appuntamento, siamo pronti a regalare una nuova serata dedicata a Lucio Battisti con lo spettacolo 'Il Mio Canto Libero' Un concerto che intreccia musica e parole, un viaggio tra i brani più iconici di - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per la terza edizione di SPACE ONE a Palazzo Valentini - Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, Sala Monsignor Di Liegro, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione della ... Secondo funweek.it
Grande successo per la terza edizione del Trofarello Bike Festival - Un evento che ha unito famiglie, associazioni e istituzioni, confermandosi un appuntamento di crescita e inclusione ... Segnala tuttosport.com