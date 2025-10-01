Grande icona del basket cittadino il Comune premia mister Charlie Recalcati

Questa mattina, l’Amministrazione comunale ha voluto tributare, con una pergamena, il grande Charlie Recalcati: bandiera del basket italiano e indimenticabile mister della migliore Viola di tutti i tempi.Assieme a lui anche l’indimenticabile Sasha Volkov, il presidente attuale della Viola -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: grande - icona

Ti presentiamo la nuova Nike Air Max Muse Bruce Lee: la sneaker ispirata alla grande icona del cinema è finalmente arrivata

Morte Pippo Baudo, la Juve ricorda il grande tifoso bianconero: «Riposa in pace, icona della tv italiana» – FOTO

EA FC 26, Totti torna come icona: "Un grande onore, un privilegio"

#invictusst550 di Invictus Yacht: lusso, design e potenza racchiusi in 17 metri di pura emozione Comfort da superyacht, prestazioni sportive e dettagli firmati CHRISTIAN GRANDE DesignWorks. È nata un’icona! #theinternationalyachtingmedia #yachtdig - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Recalcati, l'icona del basket compie 80 anni: «Sono fortunato, ho sempre fatto tutto ciò che desideravo» - Carlo “Charlie” Recalcati, icona del nostro basket, che cosa c’è negli 80 anni che compie oggi? Riporta milano.corriere.it

Basket, grande successo per il I Memorial Francesco Bufalini under 19 e under 20 - end, presso la Palestra Comunale di Ghezzano, per il "I Memorial Francesco Bufalini", aperto alle categorie U19 e U20 maschile, che ha ... Si legge su lanazione.it