Grande Fratello VIP tra attese e dubbi | contattati altri noti personaggi

Grande Fratello VIP: si farà davvero? Tra attese e dubbi spuntano i primi nomi che sarebbero stati contattati?. Il Grande Fratello è diventato negli anni un vero fenomeno di costume, soprattutto nella sua versione VIP, che ha acceso curiosità e polemiche grazie ai suoi protagonisti del mondo dello spettacolo. Ma la domanda che molti fan si pongono oggi è una: il Grande Fratello VIP tornerà davvero? Mediaset ha confermato l'intenzione di mantenere vivo il brand, puntando su due filoni distinti: da un lato il Grande Fratello "Nip" con concorrenti non famosi, dall'altro un'eventuale versione VIP, guidata da Alfonso Signorini.

