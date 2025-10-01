La tregua è durata poco. Dopo le polemiche sui singoli, la Casa del Grande Fratello 2025 è esplosa nella sua prima vera lite collettiva. Motivo del contendere? Una goliardica battaglia di cuscini nel cuore della notte, che ha trasformato il divertimento di alcuni nell’incubo di chi voleva solo dormire. Il caos in camera da letto. Nel buio della camera, un gruppo di concorrenti più giovani – tra cui Omar, la discussa Giulia e la “coppia” sotto osservazione Benedetta-Giulio – ha dato il via a un’improvvisa battaglia di cuscini. Urla, risate e colpi di piume hanno rotto il silenzio, svegliando di soprassalto gli altri coinquilini che cercavano di riposare. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello, tensione alle stelle: una battaglia di cuscini scatena la prima rissa