Roma, 1 ottobre 2025 - “Avete voluto la bicicletta? Adesso dovete pedalare”. Si potrebbe riassumere con questo adagio quello che sta accadendo in questi primi giorni al Grande Fratello. Il reality show condotto da Simona Ventura, con gli opinionisti in studio Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, ha inaugurato il nuovo corso lunedì 29 settembre. Un nuovo corso che vede l’ingresso di concorrenti “nip” - uno di questi ha già lavorato nel mondo del cinema, ma soprassediamo -, un televoto “antitruffa” e un regolamento ferreo per quanto riguarda le squalifiche: chi sbaglia paga e non viene neppure ospitato in studio per la diretta settimanale del lunedì sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello subito alla prova: Giulia rischia la squalifica