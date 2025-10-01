Grande Fratello subito alla prova | Giulia rischia la squalifica

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ottobre 2025 - “Avete voluto la bicicletta? Adesso dovete pedalare”. Si potrebbe riassumere con questo adagio quello che sta accadendo in questi primi giorni al Grande Fratello. Il reality show condotto da Simona Ventura, con gli opinionisti in studio Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, ha inaugurato il nuovo corso lunedì 29 settembre. Un nuovo corso che vede l’ingresso di concorrenti “nip” - uno di questi ha già lavorato nel mondo del cinema, ma soprassediamo -, un televoto “antitruffa” e un regolamento ferreo per quanto riguarda le squalifiche: chi sbaglia paga e non viene neppure ospitato in studio per la diretta settimanale del lunedì sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

grande fratello subito alla prova giulia rischia la squalifica

© Quotidiano.net - Grande Fratello subito alla prova: Giulia rischia la squalifica

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello subito provaGrande Fratello subito alla prova: Giulia rischia la squalifica - Si potrebbe riassumere con questo adagio quello che sta accadendo in questi primi giorni al Grande Fratello. msn.com scrive

grande fratello subito provaGrande Fratello 2025, Giulio ci prova a due concorrenti?/ Ecco chi sono - Giulio Carotenuto ha già una cotta per alcune ragazze della Casa? Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Subito Prova