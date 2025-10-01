Grande Fratello Sarah Altobello si sbilancia su Donatella | La mia sosia non le conviene esagerare con il dialetto in tv

Comingsoon.it | 1 ott 2025

La simpatica showgirl pugliese Sarah Altobello ha commentato l'ingresso di Donatella Mercoledisanto nella Casa del Grande Fratello e colto l'occasione per darle dei preziosi consigli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello sarah altobelloSarah Altobello punge Donatella del Grande Fratello/ “Anch’io ho la mia sosia ma l’originale resto sempre io” - Sarah Altobello commenta la presenza della barese Donatella al Grande Fratello e le lancia una frecciatina. Come scrive ilsussidiario.net

grande fratello sarah altobelloSarah Altobello: “Donata mia sosia al GF, ma il dialetto barese le porterà sfortuna. A me la tv ha chiuso le porte” - Con l’ingresso di Donata Mercoledisanto al Grande Fratello, il pubblico ha subito notato una forte somiglianza con Sarah Altobello, ex concorrente dell’edizione ... Da fanpage.it

