Grande Fratello primo flirt nella casa | i concorrenti beccati sotto le coperte ma qualcosa non convince

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News TV. La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da appena pochi giorni, ma già il pubblico ha trovato il primo argomento bollente di cui parlare. Nella casa di Cinecittà, infatti, si è acceso il primo flirt ufficiale tra due concorrenti. Sguardi complici, risate, carezze e qualche effusione sotto le coperte hanno subito attirato l’attenzione sia degli inquilini sia dei telespettatori. Ma, come spesso accade al GF, non tutti credono che si tratti di vero interesse: le accuse di strategia sono già partite. Leggi anche: Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto Leggi anche: “Grande Fratello”, è già caos: un concorrente minaccia di lasciare la casa Giulio e Benedetta, i primi “innamorati” della casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

grande fratello primo flirt nella casa i concorrenti beccati sotto le coperte ma qualcosa non convince

© Tvzap.it - Grande Fratello, primo flirt nella casa: i concorrenti beccati sotto le coperte ma qualcosa non convince

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello primo flirtPrimo flirt al GF: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi insieme sotto le coperte, ma qualcosa non convince - Sarebbe scattato il primo flirt tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi nella casa del Grande Fratello. Come scrive fanpage.it

grande fratello primo flirtAl "Grande Fratello" primo flirt in vista: Benedetta e Giulio già inseparabili - Al " Grande Fratello ", dopo l'adrenalina della prima puntata, i concorrenti stanno imparando a conoscersi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Primo Flirt