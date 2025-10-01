Grande Fratello primo flirt nella casa | i concorrenti beccati sotto le coperte ma qualcosa non convince

News TV. La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da appena pochi giorni, ma già il pubblico ha trovato il primo argomento bollente di cui parlare. Nella casa di Cinecittà, infatti, si è acceso il primo flirt ufficiale tra due concorrenti. Sguardi complici, risate, carezze e qualche effusione sotto le coperte hanno subito attirato l’attenzione sia degli inquilini sia dei telespettatori. Ma, come spesso accade al GF, non tutti credono che si tratti di vero interesse: le accuse di strategia sono già partite. Leggi anche: Grande Fratello, Giulia finisce nei guai: cosa ha detto Leggi anche: “Grande Fratello”, è già caos: un concorrente minaccia di lasciare la casa Giulio e Benedetta, i primi “innamorati” della casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

