Grande Fratello primo colpo di scena | Matteo sbotta e minaccia l’addio
Il Grande Fratello ha appena aperto i battenti, ma la Casa registra già la sua prima, profonda crepa. Protagonista è Matteo Azzali, l’ex pugile di 47 anni entrato con una storia di rinascita da raccontare. Dopo neanche 24 ore, il concorrente è crollato, minacciando di fare le valigie a causa di un “mood” che non gli appartiene e di un clima che sente troppo distante da sé. Lo sfogo nella notte: “Se è così, me ne vado”. Mentre la maggior parte dei concorrenti dormiva, Matteo si è lasciato andare a un amaro sfogo con il coinquilino Francesco Rana, confessando tutto il suo disagio. Il problema? Un’evidente differenza di età e di approccio con il resto del gruppo, composto in gran parte da ventenni. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
La sorpresa del vecchio Grande Fratello: oggi è il Congresso di Vienna della tv-realtà - X Vai su X
Grande Fratello. . Il pensiero di Jonas: "Abbiamo tutti personalità diverse" #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Jonas-Riflessioni - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: “Me ne vado”/ Cos’è successo nella notte - Matteo Azzali minaccia di abbandonare il Grande Fratello 2025: "Me ne vado, non faccio il pagliaccio", Cos'è successo nella notte ... Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, tutti i conduttori dello show, dal 2000 a oggi - Nell'attesa del debutto dell'edizione 2025, con Simona Ventura al timone del "nuovo" Grande Fratello, cresce l'hype social intorno al reality, il primo della televisione italiana, il più longevo, il ... Segnala cosmopolitan.com