Grande Fratello primo colpo di scena | Matteo sbotta e minaccia l’addio

Tutto.tv | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello ha appena aperto i battenti, ma la Casa registra già la sua prima, profonda crepa. Protagonista è Matteo Azzali, l’ex pugile di 47 anni entrato con una storia di rinascita da raccontare. Dopo neanche 24 ore, il concorrente è crollato, minacciando di fare le valigie a causa di un “mood” che non gli appartiene e di un clima che sente troppo distante da sé. Lo sfogo nella notte: “Se è così, me ne vado”. Mentre la maggior parte dei concorrenti dormiva, Matteo si è lasciato andare a un amaro sfogo con il coinquilino Francesco Rana, confessando tutto il suo disagio. Il problema? Un’evidente differenza di età e di approccio con il resto del gruppo, composto in gran parte da ventenni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

