Grande Fratello parla Signorini | ‘Ho chiesto io di fermarmi’ il futuro della versione Vip e le nozze

Alfonso Signorini: ‘Felice per Simona Ventura’. Il debutto di Simona Ventura alla guida del nuovo Grande Fratello su Canale 5 ha inevitabilmente acceso i riflettori anche su chi, fino alla scorsa stagione, aveva condotto il reality: Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore, volto del GF Vip per sei edizioni consecutive, ha scelto di parlare apertamente del cambio di rotta editoriale e del suo ruolo nel futuro del programma, chiarendo di non nutrire alcun risentimento per la decisione di Mediaset. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Signorini ha raccontato di aver vissuto con serenità il passaggio di testimone: «Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello, parla Signorini: ‘Ho chiesto io di fermarmi’, il futuro della versione Vip e le nozze

Alfonso Signorini, dal Grande Fratello al primo romanzo d'amore: «Presto mi sposo con Paolino Galimberti»

La sorpresa del vecchio Grande Fratello: oggi è il Congresso di Vienna della tv-realtà

