Grande Fratello Nip: il ritorno delle persone comuni in TV. Scattano i primi malumori, Matteo minaccia di uscire. Negli ultimi anni la televisione italiana ha vissuto una trasformazione significativa, soprattutto nei reality show. Tra i programmi più longevi e discussi c'è senza dubbio il Grande Fratello, format nato nel 2000 che ha fatto la storia della televisione e che continua a rinnovarsi. Una delle sue varianti più seguite è il Grande Fratello Nip ("Not Important People"), ovvero l'edizione dedicata a concorrenti non famosi, persone comuni che entrano nella Casa per vivere un'esperienza unica e sotto i riflettori.

© 361magazine.com - Grande Fratello Nip: primi malumori, un gieffino minaccia di abbandonare