Grande Fratello news scintille tra Anita e Matteo | lei asfalta il pugile

È già tempo di scontri al Grande Fratello, con Anita Mazzotta e Matteo Azzali che si confrontano questa mattina. La differenza d’età probabilmente si fa sentire e il pugile inizia a risentirne, in tempi record. Infatti, nella notte, ha ammesso che potrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia di sua spontanea volontà. Non rendendosi ancora conto di essere in un reality show in onda in TV, Matteo non ci sta nel vedere i suoi coinquilini che intrattengono il pubblico con qualche battuta e gioco. Il pugile vorrebbe solo raccontare la sua storia, ma questo non è chiaramente possibile. Le sue parole hanno toccato molto Anita, che non gliela fa passare liscia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Grande Fratello news, scintille tra Anita e Matteo: lei asfalta il pugile

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l'edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia - Il Grande Fratello non si smentisce mai: e bastano poche ore dall'ingresso dei concorrenti e già scoppiano le prime tensioni.

Omer Elomari ha la fidanzata? Al Grande Fratello 2025 promette 'scintille'/ E rivela la donna ideale