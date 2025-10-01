Grande Fratello Matteo Azzali si sfoga nella notte | Se è così vado via

Matteo Azzali abbandona il Grande Fratello? Cosa ha detto il gieffino. In ogni edizione del Grande Fratello c’è sempre qualcuno che minaccia di abbandonare il reality, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Matteo Azzali si è detto già pronto ad andare via. Matteo Azzali al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Di certo fa strano sentirlo dopo soli due giorni dall’inizio del reality, nelle scorse ore ha però detto che il suo obiettivo è solo quello di raccontare la sua storia ed essere un esempio, ha però notato che gli altri ragazzi vivono il percorso con leggerezza e lui non riesce ad integrarsi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

