La Casa del Grande Fratello si infiamma al primo giorno: Matteo Azzali ribadisce il suo intento educativo e affronta Anita Mazzotta dopo alcune parole considerate inappropriate. Dopo la prima notte difficile al Grande Fratello, Matteo Azzali continua a far parlare di sé. L'ex pugile parmigiano, entrato nella Casa con l'obiettivo di raccontare la sua storia e portare un messaggio educativo, ha trovato le prime ore sotto le telecamere molto diverse dalle sue aspettative. Il clima goliardico e spensierato dei coinquilini più giovani non corrisponde al motivo per cui ha deciso di partecipare al reality, e Matteo non ha nascosto il suo disagio scontrandosi con Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Matteo Azzali scontro con Anita Mazzotta: “Non voglio fare pagliacciate”